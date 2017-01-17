المكتب الوطني: وصول دفعة مالية من الكويت لاعادة اعمار غزة

رام الله/PNN- أعلن المكتب الوطني المكلف من الحكومة الفلسطينية بمتابعة ملف إعادة إعمار قطاع غزة، عن وصول دفعة مالية من المنحة الكويتية لإعمار المنازل المدمرة بقيمة 9 مليون دولار، ستوزع على 1055 مستفيد، ومن المتوقع أن يتم صرف المبالغ المرصودة خلال الأيام القادمة، ريثما تنتهي الإجراءات الإدارية المعمول بها.

وقدم المكتب الوطني شكره لرئيس الوزراء د. رامي الحمد الله على متابعته الحثيثة لتفاصيل عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الحكومة وفرّت كل الإمكانيات لدعم عملية إعادة الإعمار، وتعطي أولوية بتعليمات من الرئيس محمود عباس وتوجيهات من رئيس الوزراء لإعمار ما دمره الاحتلال في عدوانه على القطاع.

من الجدير ذكره أن المنحة الكويتية تبلغ قيمتها 200 مليون دولار وتتوزع على عدة قطاعات أهمها قطاعي الإسكان والحكم المحلي، ويستفيد في قطاع الإسكان للمنازل المدمرة بشكل كامل عدد 2251، تم إعمار 572 وحدة سكنية وجاري العمل في 1679 وحدة سكنية، ومع وصول الحوالة الأخيرة يكون إجمالي المبالغ المستلمة 58 مليون دولار من أصل 75 مليون دولار مخصصة لقطاع الاسكان.