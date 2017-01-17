PNN بالفيديو: بعد ان شيعته جماهير بيت لحم: جريمة اعدام الفتى العمور لا تنتهي بمواراته الثرى

بيت لحم/ PNN- شيع أهالي محافظ بيت لحم ، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد قصي العمور 17 عاما من مستشفى بيت جالا الحكومي إلى بلدته تقوع شرق محافظة بيت لحم ليوارى الثرى .

وأشار والد الشهيد إلى الجريمة التي ارتكبها جنود الاحتلال بحق ابنه مؤكدا على أنها جريمة متعمدة، قائلاً: ” هذا الجيش الذي لا يقهر انقهر أمام أطفال ، واحتسب ابني عند الله شهيدا: .

وأضاف: ” قصي قتل متعمدا من قبل احتلال مدجج بالاسلحة ويهاب من أطفال يحملون الحجارة فأصابوه بأربعة رصاصات في صدره، وهو شهيد فدى الأقصى وفلسطين” .

وقال رئيس بلدية تقوع حاتم الصباح: ” ودعنا اليوم أحد شبابنا وابطالنا ، حيث شيع جثمانه العشرات من أبناء محافظة بيت لحم إلى مثواه الأخير” .

وأكد على أن استشهاد الشاب قصي هي جريمة تضاف إلى جرائم جيش الاحتلال الاسرائيلي، حيث تم تصفيته بدم بارد وتم إعدامه بشكل واضح بأربع رصاصات في الصدر ورصاصتين في الساقين، ومنعوا الأهالي من إسعافه وتم إحتجازه لمدة تزيد عن ساعة ما إدى إلى استشهاده.

واضاف نحن ندرك مدى المأساة والمعاناة التي يعيشها شعبنا ، ونحن نحمل جيش الاحتلال مسؤولية استشهاد الشاب قصي العمور.

وأكدت المؤسسات المحلية والدولية على أن إعدام الشاب قصي بدم بارد هي جريمة مخالفة لجميع القوانين الانسانية، والمعايير الدولية وحقوق الطفل، ويجب أن لا يقف العالم مكتوف الأيدي أمام جرائم جيش الاحتلال وحكومته.

حيث قال محمد المصري أمين سر حركة فتح إقليم بيت لحم: ” ننعى شهيدنا البطل قصي العمور ، هذا الشهيد الشبل الذي تم اغتياله بالأمس بأكثر من ست رصاصات”.

وأضاف: ” هذه جريمة بشعه شاهدها الجميع ويجب محاكمة اسرائيل ومحاكمة جيشه على هذه الجرائم، وبإعتقادي لن يقف شعبنا وأمتنا والعالم مكتوف الأيدي أمام هذه الجريمة” .

وتحدث فريد الأطرش مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان جنوب الضفة الغربية: ” أن هذه جريمة بشعة ومخالفة للقانون الدولي الإنساني ومخالفة لاتفاقيات جنيف وللمعايير الدولية لاستخادم القوة والاسلحة النارية ، وخاصة أن الشهيد هو طفل محمي بموجب اتفاقية الدولية لحقوق الطفل” .

مشيرا إلى الجريمة التي ارتكبها جنود الاحتلال، قائلاً: ” هذه جريمة متعمدة وإعدام ميداني متعسف خارج نطاق القانون ومخالف للمعايير الدولية، وخاصة أن هذا الطفل الحامل حجرا لم يكن يشكل خطرا حقيقيا على حياة الجنود المدججين بالاسلحة ، ولكن يبدو أن كان هناك نيه مبيته لدى هؤلاء الجتود من أجل قتله، فيجب تقديم هؤلاء الجنود المجرمين للمحاكمة وإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم حتى لا تتكرر هذه الجرائم” .

يذكر أن الشهيد قصي العمور ارتقى شهيدا خلال مواجهات عنيفة ، يوم أمس، في بلدة تقوع بأربعة رصاصات في الصدر، ليرتقي شهيداً بعد ساعة من احتجازه لدى جيش الاحتلال.