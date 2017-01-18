حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها العام حتى السبت

يوم غد الخميس:

تنبأت أن يكون الجو، غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة:

يكون الجو غائماً جزئياً ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت المقبل:

يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.