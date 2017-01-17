نادي قلقيلية الاهلي يختتم دورة تصميم ألعاب عبر الحاسوب

قلقيلية/PNN-اختتم مركز مصادر التنمية الشبابية- نادي قلقيلية الاهلي يوم الثلاثاء الموافق 17/1/2017 في مقر النادي الاهلي دورة تصميم ألعاب عبر الحاسوب بحضور كل من مدير النادي ربيع عرباس، والمساعد

الاداري في نادي قلقيلية الاهلي خالد الاقرن ومسؤول التشريفات في النادي الاهلي قصي عناية والمشرفة على الدورة مدربة تكنولوجيا المعلومات في النادي سجود قواس.

بينت قواس أن الدورة قامت على فكرة زيادة معرفة الشباب وتطوير مهاراتهم في مجال البرمجة والتصميم باستخدام سكراتش ، بالإضافة الى تعلم لغات برمجة بواسطة واجهات تفاعلية بسيطة وهو ما كان الطلاب

قادرين على اتقانه. قدمت دورة تصميم ألعاب عبر الكمبيوتر بحضور ” 15 ” طالب من الفئة العمرية (14-16) من كلا الجنسين، يشار هنا أن الدورة نفذها مركز مصادر التنمية الشبابية بنادي قلقيلية الأهلي ضمن

برنامج تكنولوجيا المعلومات وضمن مشروع الشراكة مع الشباب المنفذ بالتعاون مع مؤسسة (IREX) بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. (USAID)