التربية تعقد اللقاء الأول حول تضمين قضايا وحقوق ذوي الإعاقة في المنهاج الجديد

رام الله/PNN-عقدت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، من خلال الإدارة العامة للإرشاد والتربية الخاصة، اليوم، وبالتعاون مع مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية اللقاء الأول مع خبير المناهج د. محمد الزياد؛ بهدف تضمين الإعاقة في المنهاج الجديد لما له من أهمية كبيرة في بناء التوجهات والوعي السليم تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم وحقوقهم.

وشارك في اللقاء مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة محمد الحواش، بحضور العديد من ممثلي المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة والمؤسسات الداعمة لهذا القطاع، إذ تناول اللقاء طرح العديد من التساؤلات من قبل المشاركين حول الآلية التي يجب اتباعها لتضمين الإعاقة في المنهاج الجديد.

ويعتبر هذا اللقاء سلسلة من اللقاءات المتعددة مع ذوي العلاقة وصناع القرار في الوزارة، حيث سيتم تضمين الإعاقة في المرحلة الحالية في كافة المناهج من الصف الأول وحتى الرابع الأساسي، على أن يتم العمل ومن خلال التوصيات المقرة من قبل اللجنة المختصة على تضمين الإعاقة لتشمل كافة المناهج للصفوف من الخامس الأساسي وحتى الثاني عشر.