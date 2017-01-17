مؤشر بورصة فلسطين يسجل انخفاضا بنسبة 0.78%

رام الله/PNN- سجل المؤشر الرئيسي في بورصة فلسطين انخفاضا بنسبة 0.78%، اليوم الثلاثاء، في جلسة تجاوزت قيمة تداولاتها مليون دولار.

واغلق مؤشر “القدس” تداولات الجلسة على 529.35 نقطة منخفضا بمقدار 4.15 نقطة، مدفوعا بانخفاض مؤشرات ثلاثة من القطاعات الممثلة في البورصة: الخدمات بنسبة 0.95%، والاستثمار بنسبة 1.49%، والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.20%، فيما انخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.21%، واغلق مؤشر قطاع التأمين تداولات الجلسة دون تغيير.

ومن بين 16 شركة جرى التداول على اسهمها، سجل سهم شركة واحدة ارتفاعا: مطاحن القمح الذهبي، فيما استقرت اسهم 7 شركات، هي: البنك الاسلامي العربي، وبنك فلسطين، والبنك الاسلامي الفلسطيني، والقدس للمستحضرات الطبية، والفلسطينية للكهرباء، والفلسطينية للاستثمار والانماء، والاتحاد للاعمار والاستثمار.

في المقابل، انخفضت اسهم 8 شركات: الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية “واصل”، وفلسطين للتنمية والاستثمار “باديكو”، وسجاير القدس، و”الوطنية موبايل”، والبنك الوطني، والاتصالات الفلسطينية، وبنك القدس، والعربية الفلسطينية للاستثمار “ايبك”.

وشهدت البورصة في جلستها الثالثة لهذا الاسبوع 153 صفقة شملت حوالي 682 الف سهم، في تداولات بلغت قيمتها حوالي 1.17 مليون دولار.