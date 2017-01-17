وزير الصحّة يوقّع وثيقة تفاهم مع جامعة جورج واشنطن حول الصحّة النفسية

رام الله/PNN – وقّع وزير الصحّة د. جواد عوّاد مع ممثل مبادرة التعليم الطبّية الفلسطينية في جامعة جورج واشنطن مايكل مورسي، وثيقة تفاهم حول بناء القدرات في الصحّة النفسيّة.

وقال الوزير في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، “إن الوثيقة تهدف إلى دعم الأنشطة التي تقوم بها وزارة الصحّة الفلسطينية في مجال الصحّة النفسيّة، من خلال استقطاب خبراء ومختصّين بهذا الشأن لتدريب طواقم الوزارة في الداخل والخارج”.

وأشار الوزير إلى أهميّة هذه الوثيقة، لا سيّما في ظل ما يقوم به الإحتلال من ممارسات تعسفيّة تجاه المواطنين الفلسطينين في الضفّة والقطاع وما تتركه هذه الممارسات من أثار نفسيّة سلبية لدى المواطنين.

وأشاد د. عوّاد بأعضاء المبادرة وسعيهم إلى تحسين واقع الصحّة النّفسية في وزارة الصحّة الفلسطينية، وما سينتج عنه من رفع مستوى التعامل مع الحالات النفسيّة المختلفة في محافظات الوطن.

وتركز الوثيقة التي تبلغ مدّتها 3 أعوام قابلة للتجديد، على دعم الرعاية الصحيّة النفسيّة في المستوى الأول والثاني والثالث عند فئات الأطفال والنساء وكبار السن.