موغيريني تنصح ترامب بعدم نقل سفارة أميركا إلى القدس

بروكسل / PNN-نصحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، بعدم نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وقالت إنها “قلقة” من أن يثير ذلك قلقا شعبيا في أنحاء العالم.

وأضافت موغيريني في تصريحات خلال مؤتمر صحفي، نقلها موقع “الجزيرة الاخبارية”، أن الاتحاد الأوروبي سيبقي على سفارته في تل أبيب، ويواصل احترام قرارات الأمم المتحدة المعارضة لضم إسرائيل للقدس الشرقية المحتلة التي يرغب الفلسطينيون في أن تكون عاصمة دولتهم المستقبلية.

وتعليقا على خطط ترامب، قالت موغيريني “أعتقد أن من المهم للغاية بالنسبة لنا جميعا عدم اتخاذ خطوات أحادية، خاصة الخطوات التي يمكن أن تكون لها تبعات خطيرة في قطاعات عريضة من الرأي العام في أجزاء واسعة من العالم”.

من جهة أخرى، وصفت موغيريني مؤتمر السلام الخاص بالشرق الأوسط، الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس الأحد، بأنه “مفيد”، نظرا لأنه جدد التأكيد على الدعم الدولي لحل الدولتين رغم عدم حضور ممثلين إسرائيليين أو فلسطينيين للمؤتمر.

وكان البيان الختامي للمؤتمر الذي حضره ممثلون لسبعين دولة، أكد أن إنهاء الصراع لا يمكن أن يتحقق إلا بالحل الخاص بإقامة دولتين، وحذرت الدول المشاركة من أنها لن تعترف بأي خطوات أحادية الجانب يتخذها أي طرف من شأنها تهديد المفاوضات.