إطلاق أول “موازنة مواطن” في قطاع الحكم المحلي في فلسطين

جنين/PNN – أطلقت بلدية اليامون بالتعاون مع الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية PCS، والتعاون الإنمائي الألماني GIZ، أول موازنة مواطن في قطاع الحكم المحلي في فلسطين، بهدف اطلاع المواطنين على الوضع المالي للبلدية، وأوجه الإيرادات والمصروفات العامة، ضمن جهود الهيئة الاستشارية و GIZ، في تعزيز المساءلة المجتمعية في البلديات المحلية.

جاء ذلك خلال لقاء جماهيري في البلدية شاركت فيه الهيئة الاستشارية والتعاون الإنمائي الألماني، ووزارة الحكم المحلي، ورئيس وأعضاء المجلس البلدي وشخصيات اعتبارية عامة من البلدة.

افتتح اللقاء رئيس البلدية نايف خمايسة مرحبا بالحضور، وأثنى على جهود التعاون الالماني والهيئة الاستشارية بتعزيز المشاركة المجتمعية، وقدم بعض الايضاحات حول نشر البلدية للموازنة العامة.

وأضاف أن المواطن هو رأس مالنا الحقيقي ومشاركته تطور البلدية وتحقق توجهاتها التنموية وخططها الاستراتيجية وهو ما دفعنا لاستخدام الوسائل الحديثة في تطوير أدوات الرقابة الشعبية التشاركية .

وفي كلمة وزير الحكم المحلي أكد رائد شرباتي مدير عام التوجيه والرقابة في الوزارة على أولويات الوزارة في تقديم الخدمات للمواطنين وتعزيز الشفافية والنزاهة في عمل البلديات من خلال المشاركة المجتمعية. مشيرا إلى أهمية توفير هذه الموازنة بشكل مقروء يتيح لأي مواطن الإطلاع عليها .

وأوضح جهاد الشخشير ممثل مؤسسة التعاون الألماني GIZ أن بلدية اليامون تعد البلدية الاولى على مستوى فلسطين من حيث اصدار (موازنة المواطن) وذلك في اطار سعي المؤسسة لتعزيز الشفافية في أرقى صورها وتطوير أدوات مشاركة المواطنين في تطبيق مفاهيم المسائلة المجتمعية كأحد الادوات التي تكمل حلقة الانفتاح المعلوماتي على المواطنين .

وأضاف هناك نماذج تجريبية ناجحة مع الحكم المحلي عام 2012 وكان لها نتائج ايجابية وبناءا عليه قررنا تكرار التجربة من جديد آملين بأن يكون لها أثرها أيضا .

بدوره قال أحمد هيجاوي مدير المشاريع والبرامج في الهيئة الاستشارية أن (موازنة المواطن) من شأنها تعريف المواطن بميزانية البلدية وأوجه انفاقها، فضلا عن دورها في ادراك المواطن حجم المسؤولية في ادارة المال العام بكفاءة ؛ الامر الذي يجعله دائم الحرص على المساهمة بفاعلية أكبر في قضايا وطنه ومناقشتها بصورة أكثر دقة.

من الجدير بالذكر أن موازنة المواطن شملت السنة المالية (2015 – 2016) على تعريف للميزانية العامة للبلدية، وميزانية المشاريع المنفذة، وايرادات البلدية الذاتية خلال العامين 2015 و 2016، والمصاريف والايرادات بشكل مبسط، إضافة إلى بيان المصروفات العامة للبلدية خلال السنة المالية 2016 البالغ اجماليها نحو 3912207 شيقل.

كما تضمنت أبرز المشاريع التي تم تنفيذها للسنة المالية الحالية والبالغ عددها 7 مشاريع بتكلفة إجمالية وصلت إلى 5576590 شيقل، ومن المشاريع التي اشتملت عليها مشاريع طرق ، وإنارة وصوتيات لقاعة البلدية ، وتصريف مياه الأمطار، والإشارات المرورية والإرشادية وتأثيث قاعة البلدية والجدران الاستنادية وشراء الأراضي لاستخدامها في استحداث مشاريع جديدة .

يشار إلى أن المشاريع التي نفذت بمساهمة من البلدية ومساهمات أخرى خارجية من الحكم المحلي والصندوق البلديات وبنك التنمية الاسلامي والصندوق الثقافي الفلسطيني ومؤسسة مجتمعات عالمية .

وتضمن اللقاء عرض توضيحي للمحاور الأساسية للمشاركة المجتمعية، وتضمنت محورين ، وتحدث المحور الأول عن تطور المشاركة المجتمعية في اليامون حيث تناول العديد من الاتجاهات والقطاعات التي تخدم كافة شرائح المجتمع المحلي ، والمحور الثاني وتمحور حول ميزانية المواطن انطلاقا من حق المواطن في المساءلة .