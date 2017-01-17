وزير العمل ابو شهلا : يلتقي مدراء مديريات العمل في المحافظات

رام الله/PNN – التقى اليوم وزير العمل مأمون ابو شهلا مدراء المديريات لمناقشة خطة ورؤية الوزارة وتطوير عملها، وبحث سبل تخفيف معدلات البطالة والفقر المرتفعة التي تعتبر من اولويات عمل الوزارة، وتحسين الخدمات وتوفير الاحتياجات المطلوبة لخدمة المواطن الفلسطيني ،

جرى ذلك بمشاركة وكيل الوزارة ناصر قطامي ، والوكيل المساعد لشؤون المديريات امين المطور، والوكيل المساعد لشؤون التعاونيات والتطوير الإداري يوسف الترك، ومدير عام الرقابة الداخلية محمود الريماوي ، ورئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام هاني الشنطي ، وذلك في قاعة الوزارة.

وشدد ابو شهلا على ان الوزارة تولى المديريات أولوية كبيرة من اجل العمل على توفير الاحتياجات المطلوبة ، وذلك لتقوم بدورها الوطني والمؤسساتي في خدمة المواطن الفلسطيني، وتنفيذ رؤية الوزارة ، والعمل على تخفيف معاناته في ظل الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تواجه.

وقال ابو شهلا باننا اليوم بصدد ترجمة كافة سياساتنا وخططنا التي أعددناها والتي تتناول بالاساس معدلات البطالة، وخاصة بين أوساط الخريجين الشباب ، ونعمل سويا مع وزارة التربية والتعليم العالي على ملاءمة مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، مشيرا بانه سنويا يتخرج مايقارب 30 الى 40 الف طالب وطالبة من الجامعات المختلفة، وسوق العمل لا يستوعب سوى بضعة الاف ، مشيرا الى ان هذه الارقام المرتفعة مازالت بحاجة الى تدخلات للتقليل منها.

ونوه ابو شهلا الى ان الإدارات العامة التي تتكون منها الوزارة وهي التدريب مهني والتشغيل والتعاون والتفتيش تعمل بشكل مضني ومستمرمن قبل الجميع ، وتعتبر مدخل مهم وواسع للارتقاء بالخدمات، متطرقا في حديثه الى رؤية عمل كل ادارة وطبيعة دورها ووظيفتها.

من جانبه، تحدث قطامي عن الانجازات الاخيرة للوزارة وأبرزها اقرار قانون الضمان الاجتماعي في فلسطين، والذي يعتبر مدخلا لتوفير الحماية الاجتماعية الى الشرائح الفقيرة والمهمشة ، مضيفا ضرورة ملاءمته وقانون العمل الفلسطيني ، وكذلك اقرار منظومة السلامة والصحة المهنية التي من خلالها سوف توفر العديد من الاحتياجات والمتطلبات التي تساعد في تنفيذ القانون.

كما تتطرق قطامي الى انجازات المديريات والجهود المبذولة لتطوير عملها في الفترات السابقة ، داعيا الى أهمية التواصل والاتصال مع الشركاء الاجتماعيين ، وتنفيذ خطط ورؤية الوزارة .