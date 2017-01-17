ماذا تفعل إذا أحسست أنك على وشك الإصابة بالإنفلونزا؟

موسم الإصابة بالبرد والإنفلونزا في أعلى معدلاته الآن، لأن نشاط الفيروس يرتبط ببرودة الطقس. إليك أفضل الإجراءات التي يمكن اتخاذها للوقاية من الإصابة بالبرد والإنفلونزا، كما تساعد هذه الخطوات في مرحلة مبكرة على سرعة العلاج.

* احرص على زيادة معدّل الرطوبة في غرفتك، استخدم مرطّب الغرفة، وخذ حمّام بخار باستمرار للوقاية.

* المشي يوميًا في الهواء الطلق مع تحريك اليدين يحسّن من قدرات المناعة.

* استنشق زيت المنثول.

* لا تتناول مضادات حيوية إذا شعرت أنك أصبت بالبرد أو الإنفلونزا.

* تناول فيتامين “د” لتقوية وظائف المناعة.

* احرص على أكل المزيد من الأطعمة النباتية.

* استخدم التوابل المضادة للالتهابات في الطهي للوقاية، مثل الكركم والزنجبيل والقرفة.

* اغسل يديك باستمرار، وتخلّص من المحارم (المناديل) غير النظيفة، وغيّر أغطية السرير بانتظام.

* زيت شجرة الشاي من أفضل علاجات الإنفلونزا، تناول قطرات منه مع كوب ماء يومياً.

* تناول عسل المانوكا، ويمكنك إضافة القرفة والليمون (الحامض) له.

* اشرب المزيد من الماء والسوائل.