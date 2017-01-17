تيريزا ماي: بريطانيا ستخرج من السوق الأوروبية الموحدة

لندن/PNN- اعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، ان بريطانيا ستخرج من السوق الأوروبية الموحدة لكي تتمكن من فرض ضوابط على وصول المهاجرين من الاتحاد الاوروبي الى بلادها، مؤكدة ان الاتفاق النهائي سيعرض على التصويت في البرلمان.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن ماي قولها في كلمة ترقبها الكثيرون من قصر “لانكستر هاوس” إن “البريكست يعني التحكم في اعداد الاشخاص القادمين من اوروبا وهذا ما سنحققه. ما اقترحه لا يمكن ان يعني عضوية في السوق الموحدة”.

واضافت ان بلادها ستسعى الى التوصل الى اتفاق تجارة يمنحها “اكبر قدر ممكن من امكانية الدخول” الى السوق قبل خروجها.

كما اعلنت رئيسة الوزراء عن اي اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي يجب ان يخضع لموافقة البرلمان البريطاني بمجلسيه.

وفي مسعى لتهدئة المخاوف من حدوث صدمة في الاقتصاد في حال الخروج المفاجئ من الاتحاد الاوروبي، قالت ماي انها ستسعى الى “عملية تنفيذ تدريجية” للخروج.

وتتلقى دول الاتحاد الاوروبي 44% من اجمالي الصادرات البريطانية من السلع والخدمات في 2015، وسجلت بريطانيا عجزا تجاريا قياسيا مع الاتحاد الاوروبي في ذلك العام بلغ 68,6 مليار جنيه استرليني (82,7 مليار دولار، 77,9 مليار يورو).