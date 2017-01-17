مهنا : معبر الكرامة يعمل 24 ساعة متواصلة الاحد المقبل‎

اريحا/PNN – اعلن نظمي مهنا مدير عام الادارة العامة للمعابر والحدود في السلطة الفلسطينية عن اجراء تعديل في ساعات عمل معبر الكرامة الاحد المقبل 22-1-2017.

واوضح مهنا انه من المقرر ان يعمل 24 ساعة متواصلة امام حركة المعتمرين القادمين الى ارض الوطن بعد ادائهم لمناسك العمرة .

يذكر ان معبر الكرامة يعمل من الساعة الـ 7:30 صباحاً وحتى الساعة ألـ 9:30 مساءً وفي كلا الاتجاهين للمسافرين الاعتياديين القادمين والمغادرين من والى ارض الوطن عدا يومي الجمعة والسبت من الساعة الـ 7:30 صباحاً وحتى الساعة الـ 10:30 صباحاً .