بيت لحم: الكنيسة الأرمنية تحتفل غدا بعيد الميلاد والغطاس

بيت لحم/PNN – تحتفل الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية التي تسير حسب التقويم الارمني غدا الاربعاء، بعيدي الميلاد المجيد والغطاس .

وستشهد ساحة الميلاد بمدينة بيت لحم ذروة الاحتفالات عندما يصل موكب غبطة البطريرك نورهان مانوغيان، بطريرك القدس للأرمن الارثوذكس والاردن وسائر الاراضي المقدسة، وسيصار له استقبال رسمي حسب الستاتيكوس المتبع، يتقدمه محافظ بيت لحم اللواء جبرين البكري، ورئيسة بلدية بيت لحم فيرا بابون، ووزيرة السياحة والاثار رولا معايعة، ومدير عام شرطة محافظة بيت لحم العقيد الحقوقي علاء الشلبي، وقائد بيت لحم اللواء سعيد النجار ووجهاء وابناء الطائفة.