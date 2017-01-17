مقترح لإقامة كأس الخليج 23 في الدوحة

الدوحة/PNN – اقترح الاتحاد الخليجي لكرة القدم، إقامة بطولة كأس الخليج 23 في العاصمة القطرية الدوحة، خلال الفترة بين 22 ديسمبر 2017، حتى 5 يناير 2018.

وكان من المفترض أن تقام البطولة المرتقبة في الكويت، لكن حال إيقاف الكويت من ممارسة النشاط الرياضي من قبل الفيفا، دون إقامتها هناك.

وقد منحت لجنة الطوارئ للاتحاد الخليجي للكرة، الكويت مهلة غير محددة للمشاركة في خليجي 23، حتى رفع إيقاف النشاط الرياضي عنها.

يذكر أن بطولة كأس الخليج في نسختها الأخيرة 22، نظمت في السعودية، وتوج فيها المنتخب القطري باللقب.