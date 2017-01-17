اخر ماورد من الراصد الجوي.. تطورات الحالة الجوية خلال اليومين القادمين

رام الله/PNN – يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس، لتتراوح العُظمى في القدس الشريف ما بين 15-14 درجة مئوية ظهراً، فيما تهبط الصُغرى إلى ما بين 10 و 9 درجات مئوية، وبالتالي تبقى فوق مُعدلاتها العامة بـ 3-4 مئوية.

ويسود طقس لطيف بوجه ٍ عام في الجبال الأربعاء، ويميل للبرودة الخميس، فيما يبقى دافئاً في أريحا والأغوار والسواحل بما فيها غزة ومنطقة البحر الميت خلال اليومين المُقبلين.

وخلال ساعات الليل، يعود الطقس بارداً في أغلب المناطق، وخاصة فوق الجبال، ويستمر ظهور السحب على ارتفاعات عالية الأربعاء، وبكميات مُختلفة الخميس، بحيث تبدو السماء غائمة جزئياً.

وتتراجع سرعة الرياح بوجه ٍ عام، حيث تتحول اتجاهاتها الى ما بين شمالية غربية وشمالية شرقية.

ويكون الموج في سواحل فلسطين، منها قطاع غزة، خفيفاً، بارتفاع 50-100 سم.

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