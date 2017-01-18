شهيدان واصابات بينها النائب ايمن عودة ومقتل احد جنود الاحتلال خلال عمليات الهدم بام الحيران في النقب

النقب المحتل /PNN- استشهد مواطنان بدويان فجر اليوم واصيب عدد اخر خلال قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي بهدم قرية ام الحيران البدوية التي هدمها الاحتلال في اكثر من مرة واعاد اهالي القرية بناءها في اطار مواجهتهم لقرارات الحكومات الاسرائيلية العنصرية بحق المواطنين العرب بالداخل الفلسطيني المحتل 1948.

وأكدت المتحدثة باسم شرطة الاحتلال لوبا السمري عن مقتل أحد جنود الاحتلال بما ادعوا انها عملية دهس ، خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال في ام الحيران بالنقب المحتل اثناء عمليات الهدم فيها.

شهيدان ولجنة المتابعة لعرب النقب تقول ان ما يجري تطهير يستهدف الوجود البدوي

وقالت المصادر العربية بالداخل ان مواطنان استشهدا عقب قيام قوات الاحتلال بمهاجمة ام الحيران وهدم منازلها حيث دارت اشتباكات عنيفة هناك ادت لاستشهاد مواطن بدوي اصابة اخرين بينهم رئيس القائمة العربية المشتركة بالكنيست الاسرائيلي .

وقال رائد أبو القيعان، رئيس اللجنة المحلية لقرية أم الحيران، إن “قوات كبيرة من الشرطة وأجهزة الأمن حاصرت القرية، ما ادى إلى اندلاع مواجهات ووقوع إصابات واستشهاد أحد الشبان وإصابة العديد من الشبان من بينهم عضو الكنيست أيمن عودة الذي تواجد في البلدة لمساندة الأهالي”.

وأفاد شهود عيان أن الشهيد هو يعقوب عيسى أبو القيعان، وأن قوات الشرطة تطلق النار داخل البيوت لاخلاء الأهالي.

بدوره قال الشيخ كمال خطيب في حديث مع موقع ديلي 48 بالداخل المحتل ان ما يجري هو اعلان حرب فعلية على أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل، وهو تصعيد خطير بدأ منذ فترة في ظل حكومة نتنياهو، كان قبل أيام هدم في قلنسوة وبالأمس اطلاق سراح الشيخ رائد صلاح بطريقة اجرامية، وها هم اليوم يهدمون في أم الحيران ويحاربون ابناءها لانهم يريدون البقاء على ارضهم.

وقال الشيخ كمال انه يتابع التطورات والمستجدات وهو على تواصل بلجنة المتابعة ورئيسها السيد محمد بركة، والتي ستنعقد اليوم صباحا.

من ناحيتها قالت لجنة التوجيه العربية العليا لعرب النقب ان ما حدث في أم الحيران هذا الصباح هو جريمه نكراء ومأساة حقيقيه تتحمل مسؤوليتها حكومة نتنياهو اليمينيه المتطرفه والتي تستهدف وجودنا ومستقبلنا في النقب والبلاد عامه .

وقالت اللجنة انها حذرت في اكثر من من مرة من تداعيات هذه السياسه الحمقاء والعنصريه على مستقبل النقب والبلاد بشكل عام موضحة ان إن إستهداف المواطنين العزل وممثلي الجمور هو جريمه لا تغتفر بكل المقاييس ولا تقرها المعايير والشرائع الانسانيه .

واكدت اللجنة ان قدر العرب البدو في النقب والداخل عامة أن نواجه هذا الطوفان من العنصريه والتطرف من قبل حكومه متغطرسه تريد اقتلاع كل ما هو عربي من القرى ومحاصرتها في كل نواحي الحياة.

ودعت اللجنة الى اجتماعات عاجلة للجنة المتابعه العربية العليا ولجنة التوجية للإجتماع بأسرع وقت لبحث هذه التداعيات الخطيرة وإتخاذ ما يلزم من خطوات على كافة المستويات .

من جهتها نقلت بعض وسائل الاعلام العبرية عن رئيس مجلس محلي ام الحيران قوله ان الشاب لم يكن ينوي تنفيذ عملية وانه كان متوجها لاداء صلاة الفجر مشيرا الى وجود مصلين محتجزين بالمسجد .

الاعلام العبري يدعي بوقوع عملية دهس

من جهتها ادعت وسائل الاعلام العبرية ان مواجهات عنيفة وقعت خلال قيام قوات من الشرطة بمحاولة اخلاء السكان من ام الحيران حيث وقعت مواجهات جرى خلالها اطلاق النار اتجاه افراد الشرطة وعراك بالايدي مما ادى لوقوع اصابات عديدة بين المواطنين البدو وقوات الشرطة.

وادعت قوات الاحتلال ان مواطنا بدورا قام بتنفيذ عملية دهس للشرطة مما ادى لاصابة عدد منهم بجروح خطيرة فيما قام افراد شرطة الاحتلال باطلاق النار على المهاجم مما ادى لاستشهاده وفق المصادر العبرية.

وادعت المصادر العبرية ان الشاب الذي قام بتنفيذ عملية الدهس في النقب من نشطاء الحركة الاسلامية بالداخل المحتل .

بدورها قالت المتحدثة باسم شرطة الاحتلال لوبا السمري- صباح اليوم الاربعاء في ام الحيران شمال شرق حورة بالنقب ان قوات من الشرطة توجهت لتطبيق نشاط قانوني ومع وصول القوات تقدمت سيارة استقلها مواطن عربي من السكان هناك ناشط في الحركة الاسلامية مسرعا اتجاة المجندين بصورة شديدة ونيتة مبيتة على تنفيذ عملية دهس مع رد القوات بتحييدة واقرار مصرعه في المكان على حد قولها.

وقالت المتحدثة باسم شرطة الاحتلال انه تم تسجي وقوع عدة اصابات بجروح متفاوتة بافراد الشرطة وعلى اثر ذلك توسعت اعمال المواجهات حيث ادعت المتحدثة الاسرائيلية ان المنفذ هو ناشط في الحركة الاسلامية الشق الجنوبي ويتم فحص شبهات انتمائة الى تنظيم داعش وفق الادعاءات الاسرائيلية.

يتبع ……