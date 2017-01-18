إصابة شاب واعتقال آخرين خلال اقتحام مستوطنين قبر يوسف

نابلس/PNN- أصيب شاب، فجر اليوم الاربعاء، واعتقل آخران خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اثناء اقتحام عشرات المستوطنين قبر يوسف شرق نابلس.

وبحسب المصادر المحلية إن ما يقارب 15 حافلة تقل مستوطنين اقتحمت منطقة قبر يوسف، وذلك بحماية جيش الاحتلال، الأمر الذي ادى الى اندلاع مواجهات، اصيب خلالها شاب بعيار ناري في يده اليسرى، ونقل إلى مستشفى رفيديا لتقلي العلاج.