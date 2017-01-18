وزير الزراعة الامريكي بادارة ترامب يعلن انه سيزور مستوطنات الضفة وسيعزز العلاقات معها

بيت لحم/PNN- سيحضر رئيس المجلس الإقليمي الاسرائيلي شومرون يوسي داغان حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسيعقد سلسلة من الاجتماعات في واشنطن، وسيلتقي مع بقية وزير الزراعة الامريكي بإدارة ترامب، ميلر، الذي دعا داغان شخصيا للتنصيب.

وذكرت مواقع الاعلام العبري أن ميلر، أعلن انه سيزور مستوطنات الضفة وسيعزز العلاقات معها وقال ميلر: “إنني أتطلع إلى يوم جديد هنا في أمريكا اعتبارا من 20 يناير كانون الثاني عندما نعيد بناء علاقاتنا مع إسرائيل”.

وقال رئيس المجلس الإقليمي الاسرائيلي : “هذا الاجتماع يضم سلسلة من الاجتماعات الدبلوماسية ونحن سعداء لتلبية ميلر، وسوف نستمر في تعزيز العلاقات مع المسؤولين الحكوميين”.

وأضاف داغان “دورنا هو للدفاع عن تسوية، والحد من الضغط الأمريكي على الحكومة الإسرائيلية لتجميد البناء في المستوطنات ويضر، وأنا سعيد لأننا وجدنا هذا شركاء الحلم في الإدارة الأمريكية”.