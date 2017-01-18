الشخصيات المستقلة تجتمع مع رئيس وأعضاء نادي غزة لتعزيز المصالحة

غزة/PNN- تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في قطاع غزة برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير ورئيس تجمع الشخصيات المستقلة يجتمع مع الوزير فاروق الافرنجي رئيس مجلس إدارة نادي غزة الرياضي بحضور أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين ومدير النادي.

وبارك الدكتور كامل الشامي عضو قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في قطاع غزة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي غزة الرياضي الوزير فاروق الافرنجي علي شفافية الإنتخابات التي تمثلت بالنهج الديمقراطي وفوز الرئيس وأعضاء مجلس إدارة.

وثمن الدكتور نعيم ايوب عضو قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في قطاع غزة الدور الكبير لنادي غزة الرياضي وكونه عميد الأندية الرياضية ومدي الحرص الجدي للنهوض بالواقع الرياضي المهني في فلسطين.

وأضاف المستشار سمير موسي عضو قيادة تجمع الشخصيات المستقلة في قطاع غزة علي تقديم كل الإمكانيات المتاحة لمجلس إدارة نادي غزة الرياضي من جانب رئيس وقيادة وسكرتارية تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في قطاع غزة والضفة الغربية والدعم أيضا للأستاذ مراد الريس مدير نادي غزة الرياضي.

وأكد المختار عطا ماضي عضو قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في قطاع غزة أهمية إنهاء مظاهر الإنقسام والفساد في المؤسسات الفلسطينية وخصوصا ان حاله الإحباط لدي الشعب الفلسطيني وصل لحاله معقدة نتيجة الإنقسام.

ومن جانبة شكر الوزير فاروق الافرنجي رئيس مجلس إدارة نادي غزة الرياضي رئيس التجمع الدكتور ياسر الوادية عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير أثناء الإتصال الهاتفي وثمن حرص الإخوة في قيادة وسكرتاريا تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة علي كافة الجهود المبذولة لإنهاء الإنقسام الفلسطيني.