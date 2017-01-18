ماركا: إدارة برشلونة تلعب بالنار مع ميسي

برشلونة/PNN- أكَّدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن نادي برشلونة يلعب بالنار؛ بسبب الهدوء الشديد الذي يتحلى به تجاه تجديد عقد نجمه الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن إدارة النادي الكتالوني، لم تقدم أي مقترحات جديدة؛ بشأن تجديد عقد ميسي، الذي ينتهي في صيف 2018.

وأضافت: “بدلاً من بدء جولة جديدة من المفاوضات مع ميسي، أظهرت إدارة برشلونة، سوء إدارتها بشكل مباشر، بعد سلسلة تصريحات من جانب مسئوليها، تشكك في الدور الذي يلعبه النجم الأرجنتيني مع الفريق”.

كان الرئيس التنفيذي للنادي الكتالوني، أوسكار جراو، صرح في وقت سابق، بأنه يجب على إدارة النادي أن تدرس مسألة تجديد عقد ميسي بعقول هادئة وحس سليم، منوهًا إلى صعوبة دفع 70% من الميزانية للاعبين.

وقررت إدارة برشلونة، إقالة بيري جراتاكوس، مدير العلاقات المؤسسية بالنادي، بعد أن أطلق تصريحات شكك فيها بدور ميسي مع الفريق، مؤكدًا أنه بدون وجود إنييستا، ونيمار، وبيكيه، لم يكن لميسي أن يظهر بشكل جيد.

وعن التكهنات حول مستقبل ميسي، أضافت “ماركا” في تقريرها: “عدم الحماس من الجانب الكتالوني في تقديم عرض جديد لميسي، تسبب في إثارة الشائعات حول مستقبله”.

وأشارت إلى أن مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يدربه الإسباني بيب جوارديولا مدرب برشلونة السابق، هو الأكثر ارتباطًا بالنجم الأرجنتيني في معظم الأحيان.

وأكدت الصحيفة، أن ميسي يُفضِّل حسم مستقبله بعد معرفة موقف الإدارة من تجديد عقد لويس إنريكي، مدرب الفريق، لذلك فإنه ليس من المرجح إنهاء الملف في وقت قريب.

واختتمت “ماركا” تقريرها، قائلة: “ميسي غير متأكد من ملامح مستقبل الفريق، في ظل غموض موقف إنريكي من التجديد، لذلك يفضل الانتظار”.

المصدر: كووورة.