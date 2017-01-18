زيدان يدافع عن نجومه ويخشى انتفاضة سيلتا فيجو

مدريد/PNN- دافع زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن لاعبيه بعد الخسارة أمام إشبيلية، بهدفين مقابل واحد، في المواجهة التي جمعتهما الأحد الماضي ضمن منافسات الليجا.

وتوقفت سلسلة اللاهزيمة لريال مدريد عند 40 مباراة في مختلف المسابقات على يد الفريق الأندلسي.

وقال زيدان، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة سيلتا فيجو، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات كأس الملك: “نحن نؤمن بكل شيء نقوم به ولن نغير شيء”.

وأضاف المدرب الفرنسي: “نعلم أننا انهزمنا وأن شيء ما لم يكن جيدًا، الآن سوف نبحث عن الحلول لعدم تكرار الهزيمة مرة أخرى، والبداية ستكون أمام سيلتا فيجو”.

وأردف: “أرى كيلور نافاس في حالة جيدة، يمكن طلب المزيد من جميع اللاعبين، لكن كما قلت كيلور في حالة جيدة تمامًا مثل كيكو كاسيا”.

وتابع: “سباب سيرجيو راموس؟ أتأسف كثيرًا على السباب التي يتلقاه، ووالدته لا علاقة لها بالأمر، على الناس فهم هذا”.

وواصل: “بنزيمة سبب خسارة إشبيلية؟ كل شخص لديه رأيه، لكن بالنسبة لي خسارة بنزيمة للكرة ليست سببًا في تلقي شباكنا الهدف الثاني، لقد فقدنا تركيزنا خلال 5 دقائق”.

وتطرق زيدان للحديث عن مواجهة سيلتا فيجو، قائلاً: “فوزهم بكل المباريات منذ انطلاق 2017 لا يفاجئني، لديهم فريق رائع”.

واسترسل: “حاليا بيبي وكوينتراو وبيل غير متاحين، لكن شيئا فشيء سنستعيد اللاعبين وسوف يكون من الصعب وضع التشكيل وهذا إيجابي”.

وبسؤاله عن مشاركة كريستيانو رونالدو، غدًا، أجاب: “غدًا سوف ترون التشكيلة التي سندخل بها المباراة”.

وأتم زيدان تصريحاته، قائلاً: “الجميع ينتظر خسارتنا، لا أفكر سوى في مشجعي ريال مدريد، ما يريدونه البقية هو ألا نفوز”.

المصدر: كووورة.