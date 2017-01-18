محكمة الاحتلال تثبّت الاعتقال الإداري بحقّ أسرى

رام الله/PNN- صادقت محكمة الاحتلال العسكرية في “عوفر” على أوامر الاعتقال الإداري الصّادرة عن ما يسمّى بـ”القائد العسكري للمنطقة” بحقّ عدد من الأسرى.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن المحكمة ثبّتت الأوامر الصادرة لمدة ستة شهور بحقّ الأسرى: مصطفى عيسى بريجية، حذيفة فضل يحيى، محمد سالم أبو مخ، عبد الله اسماعيل حامد ومحمود سليمان أبو شهاب.

فيما ثبّتت لمدة أربعة شهور الأوامر الصادرة بحقّ الأسرى: وائل يونس بدر، هشام عيسى أبو سمرة، عريب خضر شعيبات، هاني يوسف عودة الله، أيمن نعيم حامد، جهاد خالد حامد، خليل حسن حامد ومبروك محمود جرار.