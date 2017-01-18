النضال الشعبي تدعو لأوسع حملة تضامن مع اهلنا في النقب وتؤكد وحدة الدم والمصير المشترك

رام الله/PNN- ادانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ، الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال، صباح اليوم الاربعاء، بمداهمة قرية أم الحيران في النقب، استعدادا لهدم البيوت فيها، وتشريد أهلها، مما ادى الى استشهاد الشاب يعقوب موسى حسين أبو القيعان ، وإصابة العديد من المواطنين من بينهم رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة.

وقالت الجبهة أن حكومة العنصرية والفاشية الاسرائيلية تستهدف اهلنا في الاراضي المحتلة عام 48 ،وترتكب جرائم التطهير العرقي ، وأن ذلك يأتي بإطار استهداف الفلسطيني ، ضمن خطة نتنياهو القائمة على ارتكاب المزيد من الجرائم والاستيلاء عى الاراضي الفلسطينية .

وأضافت الاحتلال الإسرائيلي ما زال يواصل عملياته الإرهابية ضد شعبنا من قتل واستيطان وسرقة ونهب الاراضي ، وتهويد القدس عبر سياسة ممنهجة.

وتابعت الجبهة نتوحه بالتحية إلى أهلنا الصامدين في الداخل المحتل ونحيي كفاحهم ونضالهم في عرّابة وسخنين ودير حنّا وفي الجليل والمثلث والنقب، مؤكدين علة وحدة الدم والمصير المشترك.

ودعت الجبهة الى اوسع حملة تضامن مع اهلنا في الاراضي المحتلة عام 48 لمواجهة هذا الاجرام والتطرف الاسرائيلي الذي يستهدف وجودهم .