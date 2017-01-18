الشرطة تلقي القبض على شخص بتهمة تدمير وتجريف مغر ومقابر آثرية في نابلس‎

نابلس/PNN- ألقت الشرطة، اليوم الاربعاء، القبض على شخص بتهمة تدمير وتجريف مغر ومقابر آثرية في بلدة عقربا جنوب نابلس.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة وصل PNN نسخة عنه: انه وبناء على اتصال ورد لشرطة السياحة والآثار حول قيام شخص بالاعتداء وتدمير وتجريف مغر ومقابر آثرية في بلدة عقربا جنوب نابلس وذلك بقيامه بإعمال تجريف في الموقع الأثري بهدف البناء، على الفور تحركت قوة من شرطة السياحة والآثار في شرطة نابلس إلى الموقع، رغم تسليمه إخطار من دائرة الآثار في وقت سابق بالتوقف عن العمل في الموقع الأثري.

وأوضح البيان، انه تم إحضار الشخص إلى مديرية الشرطة وتوقيفه لإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه حسب الأصول.