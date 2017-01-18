الخضري: العدوان الاسرائيلي على قرية أم الحيران في النقب جزء من مخططات التهجير ويجب العمل على إفشالها

غزة/PNN- وصف رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار العدوان الاسرائيلي على قرية “أم الحيران” في النقب ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة أخرين بينهم رئيس القائمة العربية الموّحدة أيمن عودة، وهدم عدة منازل “حرب حقيقية”.

وأكد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الأربعاء 18-1-2017 أن تصاعد استهداف فلسطينيي الداخل جزء من مخططات التهجير الخطيرة، ويجب العمل لإفشالها.

وشدد على أن العدوان على شعبنا في الداخل هو امتداد للعدوان المستمر ضد قطاع غزة بالحصار والحروب وتأخير الاعمار لزيادة المعاناة، والعدوان في الضفة الغربية بتصاعد وتيرة الاستهداف وارتقاء الشهداء والجرحى، إلى جانب الاعتقالات والاستيطان والجدار، والعدوان في القدس بحصارها وعزلها والعمل على تهويدها والاستمرار في اقتحامات المسجد الاقصى والحفريات المستمرة.

وأشاد الخضري بصمود الفلسطينيين وخاصة في الداخل المحتل في مواجهة الاحتلال وسياساته وإجراءاته العدوانية.

وأكد ضرورة توحد الكل الفلسطيني في مواجهة هذا العدوان على أهلنا في الداخل الفلسطيني وفي كل مكان، لإفشال مخططات التهجير التي تتبناها حكومة الاحتلال.

وناشد الخضري المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان العربية والدولية بتحمل مسئوليتها في مواجهة ما يجري من انتهاك فاضح وخطير لحقوق الشعب الفلسطيني في الداخل، وسياسة التمييز الرهيبة التي يعانون منها في كل الأوقات وسلب عديد من حقوقهم والعدوان والاستهداف المتصاعد بحقهم.