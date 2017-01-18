الحمد الله: نظام الامتحانات الالكترونية يعد حلقة هامة في تطوير أداء ديوان الموظفين العام

رام الله/PNN- تفقد رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء، مقر ديوان الموظفين العام برام الله، وقاعات الامتحانات الالكترونية لشغل الوظيفة العمومية، بحضور رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، ووزير التربية والتعليم صبري صيدم، ووزير الصحة جواد عواد، ووزير الأشغال مفيد الحساينة، ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إياد تيم.

وقال رئيس الوزراء: “يسعدني أن أكون بينكم اليوم لأتفقد سير العمل بنظام الامتحانات الالكترونية التي تعتمدها فلسطين للمرة الأولى في إشغال الوظيفة العامة، تكريسا وتتويجا لجهود ديوان الموظفين العام والحكومة عموما في الارتقاء بالخدمة المدنية والإدارة العامة نحو المزيد من الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بعيدا عن المحسوبية أو سوء الإدارة وتشتت الجهود”.

وتابع الحمد الله: “نيابة عن فخامة الرئيس محمود عباس وباسم الحكومة احيي الطاقات والخبرات التي وضعتموها لتكريس ثقافة مؤسساتية تعزز ثقة أبناء شعبنا بمؤسسات دولتهم، وتدعم توجهنا جميعا نحو حكومة الكترونية منفتحة وفاعلة تقدم خدمات نوعية للمواطنين”.

وأوضح رئيس الوزراء: “إن نظام الامتحانات الالكترونية لتقييم المتنافسين على الوظائف الحكومية ونظام التوظيف الالكتروني بكافة مكوناته، إنما يعد حلقة هامة في منظومة عمل متكاملة لتطوير أداء ومهام وبنية “ديوان الموظفين العام” باعتباره الحاضنة الرئيسية للوظيفة الحكومية والمسؤول الأول عن تطوير ورعاية كادرها البشري”.

وأضاف الحمد الله: “إن فلسطين تزخر بموارد بشرية مؤهلة ومميزة ولهذا فان واجبنا ومسؤوليتنا تتعاظم في توفير البيئة والبنية اللازمة للاستثمار فيها وتحفيزها ودفعها نحو المزيد من الانتماء والإنتاجية وكفاءة الأداء، فالجهاز الإداري لدولتنا هو أداتنا الأساسية في إحداث التنمية الوطنية المطلوبة”.

وثمن رئيس الوزراء دور وعمل ديوان الموظفين العام، معتبرا أنه يراكم النجاحات ويطور ويطوع عمله وفق أفضل المعايير والتجارب الدولية، موضحا أن اليوم نرى إحدى هذه النجاحات تتحقق وتتجسد على الأرض بانجاز أول امتحان الكتروني لإشغال الوظائف الحكومية لنصل ببلادنا إلى مستوى عال ونوعي في نزاهة تقلد الوظيفة العامة والحد ممن التدخل البشري في إجراءاتها وتوفير الوقت والجهد والتكلفة ونكون أيضا في مصاف الدول التي تعتمد أحدث الممارسات الإدارية في مجال الخدمة المدنية والإدارة .