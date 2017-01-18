الأسرى المرضى في مشفى الرملة يعانون من أوضاع صحية صعبة ومقلقة

رام الله/PNN- أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح اليوم الاربعاء، بأن أوضاع الأسرى المرضى فيما يسمى (مشفى الرملة) صعبة ومقلقة للغاية، وأن ظروفهم الصحية تزداد وتتفاقم مع مرور الوقت.

وأوضحت الهيئة أن 21 أسيراً يقبعون في(مشفى الرملة) وهم: راتب حريبات، عصام الأشقر، علي محمد عمارنة، خالد شاويش، منصور موقدة، متوكل رضوان، معتصم رداد، بسام السائح، أمجد السائح، كتيبة الشاويش، أيمن الكرد، أسامة زيادات، يوسف نواجعة، أشرف أبو الهدى، جلال شراونة، خليل شوامرة، أحمد حامد،محمد جبر أبو السعد، أحمد مطاوع، ممدوح عمرو.

وبينت الهيئة، أن الأسرى اشتكوا من مواصلة سياسة الإهمال الطبي بحقهم، ومن سوء مساحة (الفورة) حيث عرضها 1 متر*وطولها11 متر، ومن إستمرار سياسة إهانة الأهل أثناء الزيارات والتفتيش.

كما أفادت، بأن الوضع الصحي للأسير أشرف أبو الهدى يزداد سوءً بسبب سياسة الحرمان الطبي الممنهجة، حيث لا يستطيع تحريك أصابع قدميه العشرة ويسير بصعوبة بالغة مستعيناً بالعكازات، إضافة إلى أنه يعاني من أوجاع شديدة بالقدمين والظهر، ولا يسيطر على إخراج البول إذ يستخدم كيس دائم ويواجه صعوبه بالإخراج ويستخدم الملينات، ويعاني من إنتفاخ بالخصيتين بسبب إلتواء أحد الأوردة.

يذكر بأن الأسير أبو الهدى من نابلس، معتقل منذ 6/4/2014 ومحكوم بالسجن لمدة 5 سنوات.