قوات الاحتلال تعتقل (14) مواطناً من الضفة

رام الله/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، (14) مواطناً من الضفة الغربية، رافق ذلك عمليات تنكيل بحق المعتقلين، وتخريب لعدد من المنازل.

وبين نادي الأسير الفلسطيني، أن أربعة مواطنين جرى اعتقالهم من عدة بلدات وأنحاء في محافظة الخليل وهم: محمد خالد ابو سل (26 عاماً)، محمد نور غيث، وأحمد هيثم ابو عطوان (18 عاماً)، إضافة إلى إيهاب إسماعيل شراونة.

ومن محافظة بيت لحم اُعتقل كل من: مهدي طه الشيخ (19 عاماً)، ويزن محمد الشيخ (15 عاماً)، إضافة إلى أنيس مشهور حمامرة (37 عاماً).

كما واُعتقل مواطنان من محافظة طولكرم وهما: مجدي أحمد عبيد (42 عاماً)، ومعاذ ياسر عوض (27 عاماً).

فيما جرى اعتقال لمواطن من محافظة طوباس وهو محمد علاونة، إضافة إلى مواطنين من محافظة نابلس أحمدهما جريح، وهما: معاذ طلعت صالح (24 عاماً)، وإسماعيل أمجد تكروري (20 عاماً)، وذلك بعد إصابته.

يُشار إلى أن مواطناً اُعتقل من محافظة رام الله والبيرة وهو عثمان فريد زيباري، وآخر اُعتقل من محافظة جنين وهو مجاهد عادل ياسين.