الأسير المعزول أنس جرادات يعاني من ظروف صحية ومعيشية صعبة

رام الله/PNN- يعاني الأسير أنس غالب جرادات (35 عاماً)، من ظروف صحية ومعيشية صعبة، في ظل عزله انفرادياً بذريعة “الخطر على أمن الدولة” منذ تسعة شهور.

وأوضح محامي نادي الأسير الفلسطيني عقب زيارته للأسير جرادات في سجن “عسقلان”؛ أنه واجه طيلة فترة عزله إهمالاً طبياً، مشيراً إلى أن أطباء الاحتلال في غالبية السّجون التي تنقّل بينها أخفت عنه نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها، والتي تبيّن لاحقاً أنها تثبت إصابته بمرض في الكبد، بحسب إفادته.

وتجدر الإشارة إلى أن محامي نادي الأسير توجّه لإدارة سجن “عسقلان” بطلب للحصول على المف الطبي خاصّة الأسير جرادات، لعرضه على أطباء مختصين.

ونقل عنه المحامي أنه محروم من زيارة عائلته منذ سنوات، كما أنه معزول في زنزانة انفرادية تفتقر لأدنى عوامل الصحة والنظافة، ويسمح له بالخروج للفورة لمدة ساعة واحدة فقط يومياً، كما أن الطعام المقدّم له سيء كماً ونوعاً.

يذكر أن الأسير جرادات معتقل منذ العام 2003، ومحكوم بالسّجن المؤبد لـ(35) مرّة و(35) عاماً).