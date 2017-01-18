الإسلامية المسيحية ومكافحة الفساد تؤكدان على العديد من الخطوات المشتركة

رام الله/PNN- التقى الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى، اليوم الأربعاء، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط في هيئة مكافحة الفساد الدكتور حمدي الخواجا، ورئيس قسم التخطيط في هيئة مكافحة الفساد زياد سراحنة، في مقر الهيئة بمدينة رام الله، بحضور مدير الاعلام في الهيئة هديل ضميري.

واتفق الطرفان على استمرارية الخطة الاستراتيجية المشتركة ما بين الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، وهيئة مكافحة الفساد، والهادفة لزيادة وعي مختلف فئات المجتمع الفلسطيني حول الموروث الديني في مكافحة الفساد، من خلال العديد من الانشطة والمؤتمرات وورش العمل واصدار الكتيبات والدراسات.

وأكد الامين العام د. عيسى خلال اللقاء على أهمية ما تم تنفيذه من لقاءات وورش عمل وحلقات تلفزيونية حول دور الموروث الديني في مكافحة الفساد، والتي نفذت بالشراكة ما بين الهيئة الاسلامية المسيحية وهيئة مكافحة الفساد، مشيراً الى العديد من الخطط التنفيذية المشتركة خلال العام الجاري.