في تصريحات لـPNN : الاحمد حكومة الوحدة تأتي استكمال لاتفاق بيروت وابو يوسف يؤكد بدء مشاورات تشكيلها بغضون ٤٨ ساعة

رام الله/ خاص- PNN- اكد مسؤولون فلسطينيون، اليوم الاربعاء، على الاتفاق الذي اعلن عن توصل الفصائل الفلسطينية اليه بشان انهاء الانقسام الفلسطيني وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية .

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” عزام الاحمد في حديث مع مراسلة شبكة فلسطين الاخبارية PNN: انه لا اتفاق جديد على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وانما تم التوصل لاتفاق للبدء بمشاورات تشكيل الحكومة على اساس اتفاق بيروت الخاص بتشكيل حكومة الوحدة، وهو الامر الذي تم التاكيد عليه خلال جلسات الحوار في موسكو.

واوضح الاحمد ان الذي تم مؤخرا هو التوصل لاتفاق لبدء مشاورات تشكيل حكومة الودة الوطنية، مضيفا انها تأتي استكمال لاتفاق بيروت .

من جهته قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف خلال رده على سؤال لمراسلة PNN: انه تم الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية.

واوضح ابو يوسف الذي وصل الى العاصمة الاردنية عمان قادما من موسكو ان الفصائل الفلسطينية اتفقت على البدء بمشاورات تشكيل الحكومة في غضون ثمانية واربعين ساعة، مشددا على ان تشكيلها يعد اولوية للفصائل في طل التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية في ظل التطورات الاقليمية والدولية