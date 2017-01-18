تربية الخليل تفوز بالمركز الأول على مستوى فلسطين في برنامج استكشاف القانون الدولي والإنساني

الخليل/PNN- كرم مدير التربية والتعليم في الخليل الأستاذ عاطف الجملـ، اليوم الاربعاء، الطلبة الفائزين في مشروع “استكشاف القانون الدولي والإنساني”، وذلك بحضور رئيس قسم الأشراف التربوي الأستاذ خالد النجار والأستاذ ة سمر قعقور منسقة المشروع في المديرية والأستاذ بسام الذباينة متابع المشروع في مدرسة طارق بن زياد الثانوية .

والطلبة هم :ضياء عمرو ,مؤمن ابو سنينة وبشار الكركي وحاتم الكركي