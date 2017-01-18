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تربية الخليل تفوز بالمركز الأول على مستوى فلسطين في برنامج استكشاف القانون الدولي والإنساني

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 الخليل/PNN- كرم مدير التربية والتعليم في الخليل الأستاذ عاطف الجملـ، اليوم الاربعاء، الطلبة الفائزين في مشروع “استكشاف القانون الدولي والإنساني”، وذلك بحضور رئيس قسم الأشراف التربوي الأستاذ خالد النجار والأستاذ ة سمر قعقور منسقة المشروع في المديرية والأستاذ بسام الذباينة متابع المشروع في مدرسة طارق بن زياد الثانوية.
والطلبة هم :ضياء عمرو ,مؤمن ابو سنينة وبشار الكركي وحاتم الكركي 
 
 وقد فاز مشروعهم بالمرتبة الأولى على مستوى الوطن و الذي تتضمن (أثر الانتهاكات الإسرائيلية في التعليم ) في المنطقة الجنوبية من الخليل واشتمل كذلك على الانتهاكات بحق المدارس والطلبة والاعتداءات والإعدامات والتفتيش على الحواجز.
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