عادل إمام يستبق شائعة وفاته ويعلن مرضه بنفسه

عادل رفض الالتزام بنصيحة الأطباء بالالتزام بالراحة داخل منزله لثلاثة أيام على الأقل، وأصر على التوجه لموقع التصوير الداخل باستديو النحاس بمدينة السينما، حتى لا تنطلق الشائعات المتعلقة بوفاته والتي تطارده دوماً ولا يعرف مصدرها حتى اللحظة، كما أصر على اعلان جدول تصويره للمرة الأولى، لتأكيد أن يوم الجمعة هو موعد إجازته الأسبوعية.

كما طالب فريق العمل بالتعاون لإنجاز تصوير مشاهد المسلسل بالكامل وفق الجدول المحدد سلفاً، حتى لا يمتد التصوير لأيام شهر رمضان، وبالفعل بدأت النجمة غادة عادل تصوير مشاهدها رغم انشغالها بالانتهاء من تصوير فيلم “هروب اضطراري” مع أحمد السقا وارتباطها بتصوير برنامجها الجديد “تعالى اشرب شاي”.

يشارك في بطولة مسلسل “عفاريت عدلي علام”، كل من غادة عادل وهالة صدقي وكمال أبو رية ومي عمر ولطفي لبيب وبيومي فؤاد ورشوان توفيق وغيرهم… العمل من تأليف يوسف معاطي، للمنتج تامر مرسي، والمخرج رامي إمام.