اقليم القدس: مخيمات القدس وقراها ستبقى خنجرا في خاصرة الاحتلال

القدس/ PNN- أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح/ اقليم القدس اليوم في بيان لها، ان مخيمات القدس وقراها وبلداتها وازقتها ستبقى خنجرا مغروسا في خاصرة الاحتلال وسداً منيعاً في وجه مشروعه الصهيوني الاستعماري وفرض سياسة الامر الواقع بالعنهجية وقوة السلاح.

جاء ذلك على لسان أمين سر حركة فتح في القدس وعضو المجلس الثوري عدنان غيث عقب اقتحام مخيم قلنديا شمالي مدينة القدس فجر اليوم وهدم 10 منشآت تجارية وحرق المركبات، والتي اسفرت عن 10 اصابات جراء الاعتداء الوحشي على المواطنين الآمنين بالمخيم.

وابدى غيث امتعاضه الشديد من تعنت حكومة الاحتلال ومُضيها قدما بتنفيذ سياسة هدم المنازل واجبار المواطنين المقدسيين على دفع مخالفات باهظة من جهة، اضافة الى استصدار قرارات منع السفر للمقدسيين بتهمة الرباط بالمسجد الاقصى والتنكيل بعائلات الشهداء وابعادهم عن مدينة القدس من جهة اخرى.

وقال غيث ان ما يجري من استهداف واضح لمدينة القدس ببلداتها واحيائها يدق ناقوس الخطر، مطالبا بضرورة التحرك الفوري والعاجل من كافة المؤسسات والهيئات والمنظمات الحقوقية والانسانية لوقف سياسات الاحتلال ولجمها.

ودعى اقليم القدس كافة مؤسسات المجتمع الدولي وجمعيات حقوق الانسان وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بضرورة وقف سياسة الصمت امام المذابح والجرائم التي ترتكب بحق ابناء شعبنا الفلسطيني يوميا، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم للمحاكم الدولية وملاحقتهم.