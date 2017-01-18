الأغا تبحث مع اللجنة الوطنية لقرار 1325 آليات تطبيق الخطة التنفيذية للقرار في فلسطين

رام الله/ PNN- بحثت وزيرة شؤون المرأة د. هيفاء الأغا مع أعضاء اللجنة الوطنية العليا لقرار مجلس الأمن 1325، آليات متابعة وتطبيق الخطة التنفيذية للقرار، وذلك اليوم في مقر الوزارة.

وفي بداية حديثها أشادت الأغا على الانجاز الفلسطيني الممثل بكون فلسطين هي الدولة العربية الأولى التي أطلقت الخطة التنفيذية لقرار مجلس الأمن. بالرغم من المعاناة و المعيقات والتحديات التـي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال منذ 68 عام حتى الآن.

كما أكدت الأغا الى أهمية التشارك و التكامل والعمل الموحد للإستمرار في تطبيق الخطة التنفيذية، وذلك بالتواصل المستمر بين كافة المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، من خلال تضمين وأدماج الخطة التنفيذية لقرار 1325 في كافة الخطط الإستراتيجية العبر قطاعية التي تعمل عليها الوزارات (2017_2022) بالتشارك مع كافة المؤسسات ذات العلاقة والاختصاص.

وأشارت الأغا على أهمية تنفيذ المحاور التي يعمل عليها القرار من الحماية والمسائلة والمتابعة والتقييم والمرأة في صنع القرار، وقد جاء ذلك بعد أن وضعت الاعضاء في صورة كافة التطورات والاجراءات التي أقدمت عليها وزارة شؤون المرأة لمباشرة العمل في تطبيق الخطة.

كما ناقش الأعضاء مع الأغا آليات المتابعة والتنفيذ والتقييم للخطة، وتمثيل اللجنة الوطنية في اللجنة الوطنية لمتابعة الجنائية الدولية، بالإضافة لمناقشة الآولويات التي يجب العمل عليها في تطبيق الخطة، وتثبيت العضوية في اللجنة الوطنية العليا، وتدعيم اللجنة بأعضاء مراقبين.