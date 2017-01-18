عروس تصل إلى حفل زفافها بسيارة قمامة!

يسعى العروسان إلى جعل حفل زفاهما ذكرى لا تنسى، لذا يحرصان على الوقوف على أدق التفاصيل، ولا يتردد عدد منهم في ابتكار تقليعات خاصة لا تخلو من الغرابة والإثارة، وفي هذا الإطار تفاجأ عريس بريطاني بوصول عروسه إلى موقع حفل الزفاف على متن سيارة قمامة مزينة، وتحمل لوحة مكتوب عليها “ها قد وصلت العروس”.

وقالت العروس هيلي فليتشر (49 عاماً): إن زملاء عريسها بول في العمل ساعدوها في التحضير لهذه المفاجأة، حيث قاموا بتنظيف الشاحنة، وإزالة الروائح الكريهة منها. بحسب صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية.

وأضافت: لقد كانت مفاجأة مميزة بالنسبة لبول، (50 عاماً)، الذي كان يتوقع أن أستقل سيارة أعراس فاخرة، ولم يتوقع أبداً أن أصل إلى حفل زفافنا على متن شاحنة قمامة.

وقدمت هيلي الشكر الجزيل لكل مَن ساعدها في تحقيق أمنيتها هذه خاصة مجلس المدينة الذي وفر لها عربة قمامة وسائقاً ليوصلها إلى حفل الزفاف، بالإضافة إلى أصدقاء بول الذين ساهموا في تنظيف الشاحنة وتزيينها.