وزارة العمل: الحملة التفتيشية الليليه على قطاع المطاعم والفنادق والإنشاءات مستمرة

رام الله/PNN- قال مدير عام الإدارة العامة للتفتيش علي الصاوي ان الحملة التفتيشية على قطاع الإنشاءات والمطاعم، والفنادق مستمرة ومتواصلة بشكل واسع من اجل تطبيق الحد الادنى للأجور، والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية، وتامين إصابات العمل.

واكد الصاوي ان هذه الحملات التفتيشية الليلية التي يقوم بها كادر الإدارة العامة للتفتيش استطاعت ان ترصد الانتهاكات والمخالفات في هذه القطاعات، وتعمل طواقمها على ضبط هذه المخالفات، وإجبار هذه القطاعات على الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين فيها، والالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وتحسين شروط وظروف العمل.

واشار الصاوي الى ان هناك بعض القطاعات تتهرب من الالتزام بتطبيق القانون، مبررا ذلك ضمن مسوغات وحجج واهية ، الا ان كادر التفتيش اليوم اصبح أكثر تطبيقا وصرامة من اجل تطبيق بنود القانون دون مهادنة او تباطؤ، مؤكدا ان الحملات الليلية تقوم بتحقيق أهدافها وستتواصل لتشمل كافة القطاعات المختلفة من اجل تطبيق القانون والحفاظ على سلامة المواطن.