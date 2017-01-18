مصطفى البرغوثي: حكومة وحدة وطنية ومجلس وطني جديد

رام الله/PNN- قال أمين عام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية د.مصطفى البرغوثي، ان الفصائل الفلسطينية اتفقت في العاصمة الروسية موسكو على ضرورة تشكيل مجلس وطني موحد وجديد يضم كافة الفصائل وبالتوازي مع ذلك البدء بمشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأضاف البرغوثي ان اجتماعات موسكو اكدت على ما تم الاتفاق عليه في لقاءات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت.وأوضح ان الفصائل كلفت رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون باستكمال المشاورات مع القوى الفلسطينية حول اليات انتخابات المجلس الوطني، على يلتقي الفصائل جميعها مرة اخرى في شهر شباط المقبل في بيروت ليطلعها على نتائج نقاشاته وليتم تحديد موعد الانتخابات والبدء بمشاورات حكومة الوحدة.

كما واتفقت الفصائل على عقد لقاء قريب جدا مع الرئيس محمود عباس لاطلاعه على نتائج مباحثات بيروت وموسكو والاتفاق على المجلس الوطني وحكومة الوحدة.