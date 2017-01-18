حزب الشعب يدين الاعتداء السافر على قريه “أم الحيران” والنائب عودة

رام الله/PNN- أدان حزب الشعب الفلسطيني بشدة الاعتداء السافر والهمجي الذي شنته قوات وشطرة الاحتلال الاسرائيلي على قرية “أم الحيران” في النقب، وما رافقه واسفر عنه من جريمة قتل الشاب يعقوب موسى أبو القيعان، والاعتداء على القائد الجبهوي النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة، وإصابة العشرات من الجماهير العربية في القرية.

وأعرب حزب الشعب في بيان صحفي وصل PNN نسخة عنه: عن تضامنه الكامل مع شعبنا وقواه الوطنية والتقدمية في الجليل والنقب والمثلث وفي مقدمتهم أهالي قرية “أم الحيران الباسلة، في نضالهم العادلة ضد الممارسات العدوانية والفاشية لحكومة وأجهزة الاحتلال وسياساتها العنصرية، وشدد على أهمية وحدة شعبنا وترابط نضالاته.

وختم الحزب بيانه، بتقديم التعازي لعائلة الشهيد القيعان وتمنياته بالشفاء العاجل لجرحى الهجمة الفاشية الاسرائيلية على أبناء شعبنا.