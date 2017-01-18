الروم الارثوذكس يحتفلون بعماد السيد المسيح عليه السلام

أريحا/PNN- دعا البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك فلسطين والشرق للروم الأرثوذكس أن يعم السلام ارض السلام وتحظى شعوب المنطقة بالسلام والأمن. وذلك في عظته اليوم على نهر الاردن المقدس لدى تراسه مراسم وطقوس عماد السيد المسيح عليه السلام المصادف اليوم لدى الطائفة وسط حضور ابناء الطائفة من مختلف المناطق والسفير اليوناني وعدد من القناصل وسفراء الدول وغياب قسري للحضور الرسمي بسبب المنع الاسرائيلي.

ونقل محافظ اريحا والاغوار ماجد الفتياني تحيات وتهاني الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية لابناء الطائفة وكل المؤمنين بقيم الخير العدالة والسلام خلال اسقباله صباح اليوم الموكب الديني لقداسة البطرك الثالث ورجال الدين وابناء الطائفة غي طريقهم الى نهر الاردن. وذلك في قاعة محافظة اريحا وسط اريحا. وشدد المحافظ الفتياني ان فلسطين كانت وستبقى على الدوام ارضا للمحبة والتسامح وان الرسلات السماوية الثلاث لبنى البشر كانت تحمل دعوة المحبة والتعايش منوها بالشراكة المعمدة بالمحبة والاخوة بين مسلمي ومسيحي فلسطين ومنوها بالعهدة العمرية والتي عكست الفهم الصحيح والسليم للتعايش بين مسلمي ومسيحي فلسطين. واضاف في الوقت الذي تصر سلطات الاحتلال على عدم حرية الوصول للاماكن الدينية وممارسة الطقوس

منوها باستمرار الممارسات الإسرائيلية ومنعها للحضور الرسمي لمشاركة المواطنين مناسباتهم الدينية، مخالفين لاتفاقيات وقع عليها الجانب الاسرائيلي، تنص على الحضور الرسمي للسلطة على نهر الادرن وتحت العلم الفلسطيني تجري الاحتفالات الدينية

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وتحدث البطرك الثالث مؤكدا على قداسة وطهارة ارض فلسطين مهد المسيح عليه السلام رسول المحبة والسلام وانه لا سلام بدون عدل. وتطرق للاثر الطيب لمشاركة الرئيس محمود عباس ابناء الطائفة احتفالاتهم وصلواتهم باعياد الميلاد المجيدة منوها بعهدة الخليفة الفاروق عمر الخطاب مع بطريارك القدس انذاك صفرنيوس.