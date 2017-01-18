فلسطين والسويد توقعان على تمديد اتفاقية التعاون بينهما في مجال رقابة الأداء

رام الله/PNN- وقع ديوان الرقابة المالية والإدارية في دولة فلسطين ومكتب التدقيق الوطني في المملكة السويدية على تمديد اتفاقية التعاون المشتركة بينهما في مجال رقابة الأداء لمدة عام اضافي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس ديوان الرقابة المستشار إياد تيّم ونائب رئيس مكتب التدقيق الوطني السويدي ماغنوس ليندل في مقر الديوان بمدينة رام الله ظهر اليوم.

ونصت هذه الاتفاقية التي بدأت عام 2013 على تعزيز قدرات موظفي الديوان ولجنة مراجعة التقارير في الديوان في مجال رقابة الأداء وضبط الجودة، إضافة لتعزيز مهارات القيادة لمدراء الإدارات.

وأكد تيّم خلال اجتماع اللجنة التوجيهية لهذه الاتفاقية، على أهمية الدور الذي يقوم به مكتب التدقيق الوطني السويدي في تعزيز قدرات موظفي الديوان.

وشمل الاجتماع مراجعة الإنجازات التي تحققت وأثر هذه الاتفاقية على موظفي الديوان، إضافة لمناقشة خطة عام 2017 لهذه الاتفاقية.

وساهمت هذه الاتفاقية على مدى السنوات السابقة في تعزيز مهارات موظفي الديوان في مجال رقابة الأداء وإصدار تقارير رقابية ذات أثر في حياة المواطنين مثل التقرير الرقابي حول معالجة النفايات الطبية، والتقرير الرقابي حول صلاحية مياه الشرب، والتقرير الرقابي حول سلامة الغذاء في المقاصف المدرسية.