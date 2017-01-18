PNN بالصور: رئيسة وأعضاء مجلس بلدية بيت لحم يشاركون في استقبال غبطة بطريرك الأرمن نورهان مانوجيان

بيت لحم/PNN- شاركت رئيسة بلدية بيت لحم الأستاذة فيرا بابون وأعضاء المجلس البلدي في إستقبال غبطة بطريرك القدس للأرمن الأرثوذكس والأردن والأراضي المقدسة نورهان مانوجيان، اليوم الأربعاء، وذلك بحضور محافظ بيت لحم اللواء جبرين البكري، وقائد المنطقة العميد ركن سعيد النجار، ومدير شرطة محافظة بيت لحم العقيد حقوقي علاء الشلبي، وعدد من الشخصيات الإعتبارية وأبناء الطائفة الأرمنية، حيث بدأت اليوم الإحتفالات الدينية الرسمية التقليدية للكنيسة الأرمنية بعيدي الميلاد المجيد والغطاس في كنيسة المهد بمدينة بيت لحم.

وعند تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم إنطلق موكب غبطة البطريرك مانوجيان من ديوان البطريركية الأرمنية الأرثوذكسية الكائن بالقرب من باب الخليل بالقدس متوجهاً الى مدينة بيت لحم. وبعد ذلك توجه الموكب الى مقره في دير الأرمن داخل كنيسة المهد، حيث عايد غبطة البطريرك أبناء الطائفة الأرمنية وأثنى على دور دولة فلسطين لصالح عملية الترميم، وشكر رئيسة بلدية بيت لحم على دورها البارز والإنجازات لصالح المدينة وعملية ترميم كنيسة المهد، وبدورها شكرت بابون غبطته على الدعم الدائم للبلدية والمدينة، وأكدت على أهمية عملية ترميم كنيسة المهد التي ما زالت مستمرة والمشروع الذي ستعمل عليه بلدية بيت لحم لإعادة تأهيل وإحياء شارع النجمة، كما وعايدت كافة المحتلفين بعيد الميلاد المجيد.

هذا وستشارك بابون في قداس منتصف الليل الذي يحضره الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ويترأسه غبطة البطريرك نورهان مانوجيان، وفور انتهاء قداس عيد الميلاد المجيد في حوالى الساعة الثالثة والنصف، يترأس ايضا صلوات عيد الغطاس، التي تستمر حتى الساعة السادسة صباحاً.