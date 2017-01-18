رئيسة بلدية بيت لحم تشارك في استقبال رئيس بولندا اندري دودا وترافقه في جولته

بيت لحم/PNN- شاركت رئيسة بلدية بيت لحم الأستاذة فيرا بابون، اليوم الأربعاء، في إستقبال الرئيس البولندي اندري دودا وزوجته اجاتا كورنهوسير دودا على بلاط كنيسة المهد، بحضور مستشار الرئيس م. زياد البندك، ومحافظ بيت لحم اللواء جبرين البكري، وقائد منطقة بيت لحم العميد ركن سعيد النجار، ومدير شرطة محافظة بيت لحم العقيد حقوقي علاء الشلبي، وعدد من رجال الدين، وعضو المجلس البلدي أ. روك روك. وتأتي زيارة الرئيس البولندي إلى المنطقة بهدف بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، واخر مستجدات العملية السياسية، والتطورات في المنطقة.

وشملت الزيارة جولة في باحات كنيسة المهد حيث قدم كل من البندك وبابون شرحا وافيا عن الكنيسة وعملية الترميم التي ما زالت مستمرة، تلا ذلك زيارة مغارة الميلاد.

وفور انتهاء زيارة الكنيسة توجه الرئيس البولندي إلى قصر الرئاسة في بيت لحم حيث كان في استقباله الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين وجرت هناك مراسم الإستقبال الرسمي، واستعرض سيادته ونظيره البولندي حرس الشرف، وعزف السلامان الوطنيان الفلسطيني والبولندي، وصافحا الشخصيات الإعتبارية والمسؤولين، كما وعقد اجتماع رسمي في القصر، تلا ذلك مؤتمر صحفي.