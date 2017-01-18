لوبي المستوطنين ينوي طرح قانون لضم معاليه ادوميم فور تسلم ترامب لمقاليد الرئاسة

القدس/PNN-كتبت “هآرتس” انه من المتوقع طرح مشروع قانون لضم مستوطنة معاليه ادوميم الى اسرائيل، للتصويت عليه في اللجنة الوزارية لشؤون القانون، يوم الاحد المقبل، بعد يومين من دخول دونالد ترامب الى منصبه في البيت الأبيض. واعلن رئيسا لوبي ارض اسرائيل في الكنيست، يوآب كاش (ليكود) وبتسلئيل سموطريتش (البيت اليهودي)، امس، انهما ينويان طرح مشروع القانون للتصويت عليه عمدا في هذا الوقت، لأن استبدال السلطة في الولايات المتحدة يشير الى تغيير جوهري في تعامل الولايات المتحدة مع السيطرة الاسرائيلية على المناطق، حسب تقديرهما.

واكدت مصادر مطلعة في اللجنة الوزارية انه سيجري فعلا طرح مشروع القانون المختلف عليه، للنقاش يوم الاحد، لكنه ليس من الواضح ما اذا كان الائتلاف سيدفع هذه الخطوة او يصدها.

وقال مسؤول رفيع في الليكود لصحيفة “هآرتس”، امس: “يصعب علي التصديق بان نتنياهو سيتحدى ترامب مع مشروع قانون يمكنه احداث تغيير جوهري في المنطقة، بعد يومين فقط من تسلمه لمنصبه. الامر المعقول هو تأجيل طرح المشروع الى ما بعد ترسيخ منظومة العلاقات مع الادارة الجديدة”. وقال احد وزراء الليكود لصحيفة هآرتس” ان وزراء الحزب لم يناقشوا الموضوع بعد ولم يقرروا ما اذا سيعرقلون القانون او يدعمونه.

وقال النائب كاش ان “كل من يعتقد ان فرض السيادة على معاليه ادوميم هو عقبة امام السلام، فانا لا اريد مثل هذا السلام. نحن نستخدم مصلح “فرض السيادة” وليس “الضم”. نحن نفرض السيادة على ما يتبع لنا”. من جهته قال سموطريتش: “انا اؤمن ان هذه هي الهدية التي يستحقها شعب اسرائيل عشية اداء ترامب لليمين الدستوري، وتمهيدا للتغيير المطلوب في السياسة في يهودا والسامرة”.