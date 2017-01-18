أبوغزاله يترأس اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية لضمان جودة التعليم

بيروت/PNN – ترأس سعادة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس المنظمة العربية لضمان جودة التعليم اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة الذي عقد في مقر الجامعة الأمريكية في بيروت، بحضور الأعضاء من مختلف الدول العربية.

وخلال الاجتماع الذي عقد على هامش المؤتمر السنوي الثامن للمنظمة، وجه سعادة الدكتور أبوغزاله الشكر الجزيل إلى معالي السيد بطرس حرب وزير الاتصالات اللبناني على رعايته الكريمة للمؤتمر، كما وجه الشكر الجزيل لأمين عام جامعة الدول العربية معالي السيد/ احمد أبوالغيط لتوجيهاته ولانتدابه سعادة الوزير المفوض بالجامعة الدكتور ياسر عبدالمنعم.

وأصدر خلال الاجتماع مجموعة من القرارات المتعلقة بأعمال وادارة المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم للمساهمة في تعزيز جودة التعليم، حيث تم إقرار الميزانية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015، وموازنة المنظمة العربية للعام 2017، والتقرير السنوي لعام 2016، ومناقشة خطة المنظمة العربية للعام 2017 والمستجدات حول معايير ومؤشرات جودة التعليم والاعتماد بحضور عدد من أعضاء المنظمة وخبراء التعليم في المنطقة العربية.

كما جرى إعادة انتخاب سعادة الدكتور طلال أبوغزاله رئيساً للمنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم لحكمته وخبرته للعمل على تحسين التعليم ونشر الوعي وثقافة الجودة والبحث العلمي من خلال المجلة العلمية التي تصدرها المنظمة والمؤتمر السنوي الذي تقيمه المنظمة للاستمرار في توفير المنصة العلمية لتبادل الخبرات و نشر النتائج والدراسات المتعلقة بموضوع الجودة في التعليم والاعتماد.

كما شدد المجتمعون على أهمية عقد دورات تدريبية للإداريين في المؤسسات التعليمية العربية للتوعية بثقافة الجودة، ومواصلة الحوار والتعاون بين مؤسسات التعليم وهيئات الاعتماد ومنظمات الجودة في التعليم من أجل ترسيخ مفاهيم الجودة والاعتماد على المستوى الإقليمي العربي.

وأوعز الدكتور أبوغزاله بضرورة انضمام المنظمة إلى فريق اتحاد الجامعات العربية الرقمية في جامعة الدول العربية، حاثّا الجميع على مواصلة الحوار والتعاون بين مؤسسات التعليم وهيئات الاعتماد ومنظمات الجودة في التعليم من أجل ترسيخ مفاهيم الجودة والاعتماد على المستوى الإقليمي العربي. كما وبين أهمية دعم المبادرات التي تهدف إلى تحسين نوعية التعليم، وتنفيذ المزيد من الدراسات والبحوث المتعلقة بالجودة والاعتماد والعمل على دعم مسيرة المنظمة وضمان ديمومتها لأهمية رسالتها ومهمتها في مجال التعليم.