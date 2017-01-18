قلقيلية :حفل تكريم فريق كرة الطائرة في بلدة كفر ثلث

قلقيلية/PNN-برعاية اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية نظمت بلدية كفر ثلث ونادي كفر ثلث الرياضي حفل تكريم لفريق كرة الطائرة لحصوله على بطولة الدرع على مستوى الوطن، وذلك في ديوان كفر ثلث وسط البلدة.

وشارك في الحفل المحافظ ونائبه العقيد حسام أبو حمدة، ونائل غنام رئيس بلدية كفر ثلث، ورافي عصفور رئيس اتحاد كرة الطائرة، ويوسف الزعبي مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة في الشمال، وفعاليات من محافظة قلقيلية وأهالي البلدة.

وفي كلمته هنأ المحافظ نادي كفر ثلث على هذا الفوز، مؤكدا على مثابرة وإسرار شعبنا على التميز والتفوق، وقال “اننا وبالرغم من الاحتلال ومخططاته ومعيقاته إلا أن شعبنا ماض في بناء لبنات دولته المستقلة”، مؤكدا أن هذا النصر رسالة للعالم اجمع بأن شعبنا قادر على الإبداع والتميز في كافة المحافل الدولية، وثمن جهود المجلس الأعلى للشباب والرياضة ممثلة باللواء جبريل الرجوب الذي أعطى للرياضة معناها الوطني والدولي، آملا أن يستمر هذا التطور لنصل إلى كافة المحافل الدولية.

بدوره ثمن يوسف الزعبي هذا الفوز مباركا لنادي كفر ثلث هذا الانجاز، مشيرا الى الدور الذي يقوم بع المجلس الاعلى للشباب والرياضة الفلسطينية في دعم وتطوير الاندية الرياضية من خلال الدعم والمتابعة.

من ناحيته اشار رافي عصفور الى المنافسة القوية بين اندية كرة الطائرة والجهود المبذولة للوصول الى القمة، و تميز محافظة قلقيلية من خلال انديتها، مؤكدا على أهمية توفير صالات رياضية مغلقة في المحافظة.

وفي كلمته عن النادي رحب الأستاذ ماجد شواهنة بالحضور، وقدم نبذة عن نادي كفر ثلث الذي انشأ عام 2000م وخاض العديد من البطولات وصولا إلى تتويجه بطلا، مؤكدا على استمرار النجاح، وقدم شكره لكل من ساهم في دعم وتطوير النادي.

وفي نهاية الحفل وزعت الدروع والجوائز على اللاعبين والداعمين للفريق.