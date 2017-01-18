مديرية الثقافة والمجلس الاستشاري الثقافي في محافظة سلفيت يعقدان لقاءا شعريا

سلفيت/PNN-تحت رعاية محافظ محافظة سلفيت وحركة فتح اقليم سلفيت ووكيل وزارة الثقافة ، نظمت مديرية ثقافة سلفيت والمجلس الاستشاري الثقافي وبالتعاون مع اتحاد الفنانين في المحافظة، اليوم الأربعاء، لقاء شعري ضم مجموعة من شعراء فلسطين في الداخل المحتل والقدس والضفة الغربية، احياءاً للذكرى 52 لانطلاقة حركة فتح.

وحضر اللقاء محافظ سلفيت اللواء ابراهيم البلوي، ونائب امين سر حركة فتح علي جاسر القاق، وقائد المنطقة العقيد محمد سلامة ، ووكيل وزارة الثقافة الشاعر عبد الناصر صالح، ومديرة ثقافة سلفيت ابتسام الرابي ورئيس المجلس الاستشاري الثقافي د خالد القرواني ومدراء وممثلي المؤسسات الأمنية والأهلية ورؤساء الهيئات المحلية وحشد من الشعراء والفنانين .

وشدد المحافظ البلوي على أهمية الشعر والشعراء في مجتمعنا وخاصة الشعر المقاوم ودوره في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود والهام ابناء شعبنا، مؤكدا وقوف محافظة سلفيت ومؤسساتها الى جانب الشعراء والفنانين لحفظ هويتنا وتراثنا.

بدوره بين صالح أن هذه الفعالية تأتي بتنظيم من مكتب وزارة الثقافة في محافظة سلفيت لتعزيز دور ثقافة الشعر الفلسطيني وتبيان أهميته في وجدان الشعب الفلسطيني، وهي مهمة في القيادة نحو التحرر الوطني، مضيفا انه تم اختيار سلفيت كونها مهددة بالاستيطان ونظراً لأهمية الشعر في لفت النظر الى هذه المحافظة .

وأكد القاق على ان محافظة سلفيت تزخر بالعديد من الشعراء والفنانين ولهم مكانه خاصة بين اهلهم، واشاد بدورهم وبشعرهم وما قدموه لابناء شعبنا وللهوية الفلسطينية، وبين ان حركة فتح انجبت العديد من الشعراء الذين قدموا للوطن.

وخلال اللقاء قدم الشعراء عبد الناصر صالح ومفلح الطبعوني وفاطمة نزال واللواء شهاب محمد وايهاب ابو عصبة قصائد شعرية تحدثت عن الوطن وهموم المواطن الفلسطيني وقد نالت اعجاب الحضور، وفي نهاية الفعالية تم تكريم الشعراء المشاركين ، والداعمين للشعراء والفنانين بالمحافظة.