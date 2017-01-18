قلقيلية :ورشة عمل للتعريف بخطة عمل مركز إبداع المعلم وحركة النزاهة في المحافظة

قلقيلية/PNN-برعاية اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية نظم مركز إبداع المعلم وحركة النزاهة ورشة عمل عقدت في دار محافظة قلقيلية للتعريف بالخطة التي ستنفذ في محافظة قلقيلية خلال الفترة القادمة والتي ستمتد من ثلاثة إلى خمس سنوات، حيث ستكون محافظة قلقيلية النموذج الأول للعمل في التدقيق الاجتماعي.

وشارك في الورشة المحافظ، ورفعت صباح مدير عام مركز إبداع المعلم، وممثلين عن المركز وحركة النزاهة الممولة للمشروع، وممثلين عن المؤسسات المدنية والبلديات والمجالس المحلية.

وفي كلمته أكد المحافظ على أهمية دور المؤسسات المدنية المكمل للقطاع الحكومي في عملية البناء والتنمية، مثمنا جهود مركز إبداع المعلم وحركة النزاهة في تطوير العملية التربوية والتنموية، وقدم شرحا عن واقع محافظة قلقيلية وما تعانيه نتيجة لسياسات الاحتلال العنصرية والمتمثلة بالجدار والاستيطان والاعتداءات اليومية على المواطنين، مؤكدا على ضرورة تكاتف كافة مكونات المجتمع للنهوض بالواقع المعيشي للمواطنين وإحداث تنمية حقيقية تعزز من صمود المواطنين.

بدوره شكر رفعت صباح المحافظ على استضافته ودعمه للمؤسسة، مشيرا إلى أن مركز إبداع المعلم يهدف إلى ترسيخ الرواية والحكاية الفلسطينية في ذاكرة الأجيال القادمة، وتعزيز وتنمية الثقافة المجتمعية، مؤكدا أن هدف المؤسسة تحسين نوعية التعليم وإشراك مؤسسات المجتمع المحلي في عملية التطوير والبناء.

وقدم مركز إبداع المعلم شرحا مفصلا عن عمل المركز في محافظة قلقيلية والية العمل في الفترة القادمة، مشيرين إلى قصص النجاح في المحافظة من خلال المشاريع التي قدمت سابقا وأهمها مشروع التدقيق الاجتماعي لتعزيز قيم النزاهة والشفافية لدى الطلاب من خلال التدقيق والمراقبة على الخدمات، مؤكدين على أهمية الشراكة لتنفيذ المشروع في محافظة قلقيلية.

بدوه قدم شحادة حبش من حركة النزاهة شرحا عن عمل مؤسسته والشراكة مع مركز إبداع المعلم، مؤكدا على أهمية الورشة للانطلاق في العمل في محافظة قلقيلية كبداية ومن ثم التوسع الى باقي المحافظات، مشيرا إلى ان الهدف من المشروع تغطية 80% من المشاريع التي تنفذ في المحافظة.