استطلاع: غالبية الجمهور الإسرائيلي لا يصدقون نتنياهو

القدس/PNN-في نبأ آخر حول قضية نتنياهو تكتب الصحيفة انه يستدل من استطلاع نشرته القناة الثانية، مساء امس، ان 54% من الجمهور لا يصدقون رواية نتنياهو بشأن الشبهات ضده، وقوله انه لم يرتكب

مخالفة جنائية، بينما قال 28% انهم يصدقون نتنياهو، مقابل 18% قالوا انهم لا يعرفون.

وبشأن السؤال حول ما اذا كان يجب على نتنياهو الاستقالة من منصبه، انقسم المشاركون في الاستطلاع، حيث قال 44% انه يجب عليه الاستقالة، فيما عارض ذلك 43%. وقال 13% انهم لا يعرفون.

في الرد على سؤال حول الشخص الذي يجب ان يستبدل نتنياهو اذا قرر الاستقالة، قال 17% انهم يعتقدون بأن يئير لبيد يجب ان يكون رئيس الحكومة القادم، فيما حصل رئيس البيت اليهودي نفتالي بينت، والوزير

السابق غدعون ساعر على تأييد 10%، يليهما يتسحاق هرتسوغ مع 6% وغلعاد اردان مع 4%، ثم يسرائيل كاتس مع 3%.